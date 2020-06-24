شاهدوا لحظة دفن محمود حميدة تحت الرمال في واحة سيوة

فاجأ الفنان محمود حميدة جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور التقطها خلال إجازة في مدينة سيوة، التي يتواجد بها حالياً وهو يقوم بعمل حمام رمال، وهو أحد الأنشطة التي يحرص الكثيرون على ممارستها عند زيارة مدينة سيوة، بسبب طبيعتها الرملية التي تحسن من جسم الإنسان بشكل كبير.

وظهر حميدة في الصور وهو يدفن في الرمال الساخنة، ويقضي بها وقتاً محدداً لكي تقوم هذه الرمال بسحب الرطوبة من الجسم وتقوي العظام، ونالت الصور التي نشرها إعجاب الجميع، وأشادوا بما يقوم به حميدة.

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وكان آخر ظهور للفنان محمود حميدة عبر حسابه على فيسبوك بصورة التقطها مع كل من الفنانة الكبيرة سمية الألفي ونجليها أحمد وعمر الفيشاوي، وعلق عليها قائلاً: «ربنا ما يحرمني هذا اللقاء طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة»؛ حيث قام بزيارتهم في منزلهم وقضى معهم عدداً من الساعات.

جدير بالذكر، أن الفنان محمود حميدة قد انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد «الغسالة» مع الفنانة شيرين رضا، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلام، ومجموعة من نجوم السينما المصرية، وينتظر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك.

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