بعد أن خطفت الأنظار بجمالها.. من هي زوجة محمد رمضان؟ هذا هو اسمها الحقيقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للفنان محمد رمضان مع زوجته نسرين، وأثارت الصورة ضجة كبيرة للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملامح زوجة محمد رمضان التي أشاد بها الجميع.

وتساءل الكثيرون عن زوجة محمد رمضان، وهل تعتبر هذه الزيجة هي الوحيدة لمحمد رمضان أم لا، وسنقدم من خلال التقرير مجموعة من المعلومات عن نسرين أبوالنجا زوجة محمد رمضان.

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فهي نسرين السيد عبدالفتاح، الشهيرة بنسرين أبوالنجا، تزوجت من محمد رمضان عام 2012، وأنجبت منه علي وكنز، وهي مصرية الجنسية وتعتبر هذه الزيجة هي الثانية لمحمد رمضان بعد زوجته الأولى التي انفصل عنها، ودخل معها في العديد من الخلافات خلال السنوات الماضية.

دائماً ما يتحدث عنها محمد رمضان بأنها حنونة وطيبة وبشوشة، ومن أقرب أصدقائه حتى أنه يأخذ رأيها في الكثير من أعماله.

اتفق معها محمد رمضان على عدم العمل بالمجال الفني مطلقاً، وهذا ما أعلنه رمضان في أحد البرامج، ودائماً ما يتحدث محمد رمضان أيضاً عن أن علاقة زوجته بوالدته جيدة للغاية.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، قد أعلن عن استعداده لتقديم قصة حياة الفنان أحمد زكي، بمنشور عبر حسابه على إنستقرام.

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