فيديو.. نجل وفاء عامر يقص شعرها دون معرفتها.. شاهدوا رِدة فعلها!

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورَها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة بمقطع ظهرت من خلاله ونجلُها عمر محمد فوزي يقوم بعمل مقلب بها؛ حيث أقنعها أنه قام بقص شعرها، وعلقت وفاء عامر على المقطع وقالت: «عمر عمل فيا مقلب إنه بيقص شعري»، وعلق عمر على المقطع الذي نشرته والدته وقال: «مقلب في أمي إني بقص شعرها».

يشار إلى أن نجل الفنانة وفاء قد تعرض لانتقادات شديدة خلال الفترات الماضية بسبب ما يقوم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى أن أحد متابعيه قال له: «إيه يا ابن أمك مالك»؛ ليقوم عمر بالرد عليه قائلاً: «على فكرة أنت كده مش بتشتمني.. أنت ابن خالتك يعني! ما أنت ابن أمك برضو.. أنت كده مش الواد الجامد اللي مفيش منه».

يشار إلى أن الفنانة وفاء عامر تنتظر طرح فيلمها الجديد خان تيولا، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان نضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعبير منير، وراندا البحيري، ومن تأليف وإخراج وسام المدني، وقد انتهت من تصويره منذ عدة أسابيع، ومازال العمل في مرحلة المونتاج.



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