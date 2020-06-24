تصريحات صادمة جديدة لنجل هشام سليم المتحول جنسيا

حالة من الجدل الشديد أحدثها نور نجل الفنان الكبير هشام سليم، بعد أن فاجأ أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمنشور قال من خلاله: «من يوم ما أعلنت إني تحولت جنسياً وكما قال أبي يومها، أنا أمرّ بفترة صعبة جداً؛ لأن هناك كثيراً أمثالي يخاطبونني ويريدون أن أساعدهم كأني أملك القدرة على فعل شيء، وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي».

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وأضاف: «عند موت سارة شعرت بأنني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها، وذلك لكل السباب الذي ناب هذه الفتاة حتى بعد موتها.. لقد تعلمت أن ندعو لأي ميت أن يرحمه الله، لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق، أين الرحمة!».

وكان نجل خالد سليم قد ظهر من قبل ووجه رسالة لكل متابعيه والمحيطين به قائلاً: «اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق، واللي هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك أنت وحياتك أنت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك»، واستقبل وقتها نور دعماً كبيراً من كافة المحيطين به؛ حتى أن والده ظهر وأكد أن يتركوا نجله فيما هو فيه ويرحموه.

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