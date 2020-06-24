شقيق خالد عبد الرحمن يكشف تطورات حالته الصحية

شارك بندر عبدالرحمن شقيق الفنان السعودي الكبير خالد عبدالرحمن أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريدة كشف من خلالها عن الحالة الصحية لشقيقه الفنان خالد عبدالرحمن ووالدته أيضاً، وحاول أن يطمئن الجميع على حالتهم الصحية مؤكداً أنها مستقرة تماماً.

وقال بندر في تغريدته: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبشركم بأن حالة والدتي في تحسن ولله الحمد، وكذلك حالة حبيبنا خالد في تحسن ولله الحمد، نسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل يارب، دعواتكم لهم لا عدمتكم».

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وكان الفنان السعودي خالد عبدالرحمن قد كتب عبر حسابه بموقع تويتر: «الله يبعد عنكم الأمراض يا رب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من ١٠ أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه وأصدقائه بالوسط الفني، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى إلى حياته العملية وتقديم أعماله الفنية التي أمتعت الكثيرين طوال السنوات الماضية.

يعتبر خالد عبدالرحمن من أشهر مطربي الخليج والمملكة العربية السعودية، وله العديد من الأعمال الغنائية المميزة التي حققت نجاحات كبرى، وأشاد بها الكثيرون من محبيه بالوطن العربي، من بينها: مخاوي الليل.

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