شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني الفنانة المصرية "آمال ماهر" والان مع التفاصيل

الأربعاء 24 يونيو 2020 تعاقدت شركة "دي أس ميديا" مع شركة مزيكا وشركة ستار على الاستحواذ وإدارة حقوق الديچيتال والأغاني المصورة (ڤيديو كليب) لأغاني الفنانة المصرية آمال ماهر المملوكة للشركتين، وذلك لمدة ٥ سنوات، وقد تم التعاقد بين المنتج المصري محسن جابر رئيس مجلس الإداره و السيد هيثم سليم مدير عام شركة "دي أس ميديا" للإنتاج والتوزيع.



وقد اتفق الطرفان على أن تحصل شركة دي أس ميديا على حقوق الديچيتال (الفيديو كليب) لأغاني الفنانة المصرية آمال ماهر وإدارتها والترويج لها على منصات الديچيتال مثل اليوتيوب وحقوق عرض الأغاني المصورة (فيديو كليب) لمده ٥ سنوات، ومن المعروف أن شركة مزيكا تملك ٣ ألبومات للفنانة آمال ماهر وأكثر من ٣٠ أغنية.

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