معتصم النهار يعتذر بعدما أثار الجدل بكلامه

لا زال الموضوع الذي أثاره الممثل اللبناني باسم مغنية في معرض ردّه على الممثل السوري متصم النهار يتفاعل، وذلك على خلفية جواب الأخير على سؤال حول لماذا الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ ليُجاوب ان السبب الأول هو ان السوق يحكم، وثانياً بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي.

جواب معتصم استدعى رداً من باسم الذي قال “قد اوافق معتصم أحيانًا بما قال على الجواب الأول، أما الجواب الثاني أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي. من قال لك ذلك؟ انا والكثيرون خريجون. أكاديميون، موهوبون”.

وقد أثار هذا الكلام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل ولا زال حتى الآن، إلا ان معتصم النهار وضع حداً للموضوع بعدما اعتذر من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب بلقائه الأخير كما قال في تغريدته، كاشفاً انه تواصل مع الصديق باسم مغنية ولا يوجد أي سوء تفاهم بينهما وأجتمعا على الإخلاص للعمل والوفاء لرسالة الفن وعلاقة الأخوة بين الجميع.

Advertisements

بدوره ردّ باسم مغنية بتغريدة على معتصم النهار وقال: “توضيح العزيز معتصم دليل على الكِبَر الذي يتمتع به والذي تتزين به أخلاقه، كما الزملاء الأصدقاء من الممثلين السوريين… أعلم جيدا أنّ التعبير قد خانك، لكن ما يجمعنا اكبر بكثير من نزعة أي طارئ على المهنة للاصطياد في الماء العكر وتحوير أي عتاب أو توضيح بين الأحبة”.

أخبار ذات صلة: خاص- من على شاشة لبنانية معتصم النهار يهاجم الممثل اللبناني وباسم مغنية يرد عليه

وسام حنا يردّ بحدّة على ابن بلده باسم مغنية وأمل عرفة تنصف الأخير