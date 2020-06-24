بطلا “اسطنبول الظالمة” على علاقة عاطفية؟

Jun 24, 2020
رصدت عدسات الكاميرات كل من نجمي مسلسل “اسطنبول الظالمة” التركيين محمد اوزان دولوناي وبهار شاهين وهما يتبادلان القبل، ما دفع بالكثيرين لطرح اسئلة عديدة حول علاقتهما وهل “بهار شاهين” انفصلت عن حبيبها جينان اديجوزيل.
وبعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل، خرج محمد اوزان دولوناي عن صمته ونفى عبر حسابه على انستغرام الاخبار المتداولة عن وجود علاقة تجمعه بـ “شاهين”، حيث أكد انها صديقته منذ زمن طويل وقدّم معها عدة أعمال، وشدد ان القبلة بينهما مجرد سلام بين الاصدقاء وقد تم فهم الموضوع بشكل خاطئ.
نذكر أنه تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “اسطنبول الظالمة” منذ عدة ايام.
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