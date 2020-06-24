شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السينمات تستعد لاستقبال جمهورها بعد غياب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات ”الخليج 365” صورًا لدور العرض السينمائية في منطقة وسط البلد وهى تستعد لاستقبال الأفلام من ‏جديد بعد أن أغلقت بدءا من 17 مارس الماضى بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على ‏خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.‏

وأعلن المنتج أحمد السبكى عن طرح فيلمه الجديد "صاحب المقام"، للنجمة يسرا خلال الأيام المقبلة وتحديداً قبل حلول ‏عيد الأضحى المقبل، وذلك فى أول رد فعل على قرار رئيس الحكومة المصرية المهندس مصطفى مدبولى بإعادة فتح ‏دور العرض السينمائية بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو بطاقة استيعابية 25 %.‏

كانت كاميرا الخليج 365 قد رصدت السينمات بتاريخ 17 مارس الماضى بعد إغلاقها، وأبرزت الصور الشوارع المحيطة ‏للسينمات خاوية من المارة بعد تعليمات الحكومة بتقليل التنقل والخروج كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا ‏وإغلاق السينمات والمسارح.

وجاء غلق دور العرض بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعليق العروض التى تٌقام ‏في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة ‏الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.‏

وكان يعرض فى دور العرض، قبل قرار الإغلاق، أفلام "لص بغداد" بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحى عبد الوهاب ‏ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، فيلم "بعلم الوصول" بطولة بسمة وبسنت شوقى ولبنى ‏ونس وتأليف وإخراج هشام صقر، وفيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوى ورانيا يوسف وباسم سمرة وصلاح عبد الله ‏وتأليف وإخراج عماد البهات.‏

إضافة إلى أفلام "رأس السنة" بطولة اياد نصار وانجى المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك وتأليف محمد حفظى ‏وإخراج محمد صقر، كما يتواجد في عدد قليل من دور العرض أفلام "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسولى ‏خطاب وتأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، و"بنات ثانوى" و"يوم وليلة" و"الفلوس"، وعدد من الأفلام الأجنبية.‏