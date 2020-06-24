فن ومشاهير

صور.. السينمات تستعد لاستقبال جمهورها بعد غياب بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات ”الخليج 365” صورًا لدور العرض السينمائية في منطقة وسط البلد وهى تستعد لاستقبال الأفلام من ‏جديد بعد أن أغلقت بدءا من 17 مارس الماضى بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على ‏خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.‏

 

وأعلن المنتج أحمد السبكى عن طرح فيلمه الجديد "صاحب المقام"، للنجمة يسرا خلال الأيام المقبلة وتحديداً قبل حلول ‏عيد الأضحى المقبل، وذلك فى أول رد فعل على قرار رئيس الحكومة المصرية المهندس مصطفى مدبولى بإعادة فتح  ‏دور العرض السينمائية بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو بطاقة استيعابية 25 %.‏

 

 

كانت كاميرا الخليج 365 قد رصدت السينمات بتاريخ 17 مارس الماضى بعد إغلاقها، وأبرزت الصور الشوارع المحيطة ‏للسينمات خاوية من المارة بعد تعليمات الحكومة بتقليل التنقل والخروج كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا ‏وإغلاق السينمات والمسارح.

 

وجاء غلق دور العرض بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعليق العروض التى تٌقام ‏في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة ‏الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.‏

 

وكان يعرض فى دور العرض، قبل قرار الإغلاق، أفلام "لص بغداد" بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحى عبد الوهاب ‏ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، فيلم "بعلم الوصول" بطولة بسمة وبسنت شوقى ولبنى ‏ونس وتأليف وإخراج هشام صقر، وفيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوى ورانيا يوسف وباسم سمرة وصلاح عبد الله ‏وتأليف وإخراج عماد البهات.‏

 

إضافة إلى أفلام "رأس السنة" بطولة اياد نصار وانجى المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك وتأليف محمد حفظى ‏وإخراج محمد صقر، كما يتواجد في عدد قليل من دور العرض أفلام "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسولى ‏خطاب وتأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، و"بنات ثانوى" و"يوم وليلة" و"الفلوس"، وعدد من الأفلام الأجنبية.‏

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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