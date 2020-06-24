شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تكشف كواليس جديدة عن مشهد مواجهة أبنائها فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سلوى عثمان عن مشهد مواجهة أبنائها بقتلهم لزوجة أخيهم وابنته وتخطيطهم لقتله في مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان : "لم أتوقع نجاح المشهد الذى قدمته، فقد فاق ردور الأفعال توقعاتى ، فأتذكر أننى كنت أشاهد الحلقة وقد انتابنى الخوف بسبب معرفتى بأهمية هذا المشهد، وقد عرض المشهد في أول الحلقة ، وبعد عرضه بثوانى وجدت الاتصالات تنهال علي من زملائي يهنئوننى على المشهد ، لدرجة أننى لم أستطع إكمال باقى الحلقة".

وأضافت خلال ظهورها عبر مدخلة بالفيديو ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا":" قدمت المشهد كما كتبه المخرج الرائع محمد سامى ولم أضف شيئا سوى كلمة " أبعدوا عنى أنا خايفة منكم " فقد خرجت تلك الكلمات ارتجالية أثناء التصوير لأننى شعرت بها ووجدتها نتيجة طبيعية لما حدث ، فهم استطاعوا أن يقتلوا طفل صغير من أجل مصلحتهم ، لأن بداخلهم طمع كبير ولم يقبلوا أن يعترض أحد طريقهم حتى ولو كان أمهم ، وبعد انتهائي من تصوير المشهد لم أستطع أن أتوقف عن البكاء وأصبت بارتفاع فى ضغط الدم ، فكنت أقدم المشهد وكأنه حقيقى وشعرت بكل كلمة فيه" .

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وأسترسلت سلوى عثمان قائلة :" اتفقت مع المخرج محمد سامى على حالة المشهد وهو الانهيار التام والانفعال ومن تلك الحالة جاءت الحركة داخل المشهد فتركنى المخرج محمد سامى أتحرك بإحساسي من خلال توجيهاته ، فالمخرج محمد سامى هو مخرج ومؤلف عظيم والعمل معه شيء يدعو للفخر فهو يحب شخصياته وممثلينه ويهتم بأداء كل ممثل ، وأسترسلت بالطبع تغير موقف الأم خلال الخط الدرامى في المسلسل لأنها بعد تفكير وجدت أنها إن قامت بالإبلاغ عنهم سيقتلوا جميعا وهم شئنا أم أبينا أبناءها فبدافع الأمومة رفضت أن تبلغ عن أبنائها بتهمة القتل" .