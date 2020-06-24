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هكذا علقت أماندا سيفريد على إنتاج جزء ثالث من Mamma Mia

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن بطلة  الفيلم الشهير Mamma Mia النجمة العالمية أماندا سيفريد، لا توافق علي وجة نظر منتجته، فبعدما اعلنت المنتجة جودي كرايمر عن عمل جزء ثالث من الفيلم، أشارت سيفريد أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك فيلم ثالث، موضحه أنه لم يعد هناك المزيد من التفاصيل لتقديمها في القصة.

            

Mamma Mia

   

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وكانت قد فاجأت المنتجة جودي كرايمر العالم بإعلانها عبر موقع " دايلي ميل " أن  هناك جزء ثالث من فيلم  " Mamma Mia " الذي حقق نجاح مذهل حول العالم و يحظى بشعبية جارفة ، حيث يتذكرعشاق السينما أدق تفاصيل الجزئيين الماضيين.

وأشارت كرايمر أنه بالفعل كانت تستعد للجزء الثالث من " Mamma Mia " و ذلك قبل انتشار فيروس " COVID-19 " الذي تسبب في توقف حركة صناعة السينما بل الحركة الفنية بشكل عام، وجاء مبررها لتقديم جزء ثالث من سلسلة الأفلام أن الفيلم الذي تم تقديمه في 2018 حقق إيرادات مذهلة بشباك التذاكر و هو الأمر الذي لا يمكن تجاهله، وهو ما نقله موقع " فارايتي " .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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