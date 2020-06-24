شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعرب عن اشتياقها لزيارة عدد من الدول العربية.. وتؤكد: أنا عايشة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن اشتياقها لزيارة عدد من الدول العربية، على رأسهم وطنها تونس والسعودية والإمارات والكويت، وقالت لمتابعيها : "أنا عايشة فى مصر".

وقالت لطيفة فى تغريدات عبر تويتر :" حد منكم زيى؟ متوحش تونس ولبنان ودبى والسعودية وسوريا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب والكويت؟".

وتابعت:"اللى موش عارف، أنا عايشة فى مصر".



لطيفة التونسية



لطيفة

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ومن جهة أخرى تحاول الفنانة لطيفة الاستماع بقضاء العزل المنزلى، حيث تقوم بعمل باديكير ومانيكير لوالدتها تحت أشعة الشمس، الذى فرضه علينا انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

ونشرت الفنانة لطيفة التونسية فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "قولولي بتعملوا إيه في الحظر.. أنا بستمتع بالحظر مع أمي وبعملها باديكير ومانيكير ومستمتعين بالشمس اكتبولي واحكولي بتقضوا وقتكم في الحظر إزاي".

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألخان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.