شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لعشاق GOT .. شبكة HBO تحدد عرض الموسم الأول من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق المسلسل الأسطوري Game of thrones، على موعد جديد من الأثارة، فبعد انتهاء عرض المسلسل في مايو العام الماضي، كشفت الشركة المنتجة للسلسلة عن انتاج مسلسل جديد مقتبس عن الرواية يأتي بعنوان House of the Dragon، ليسرد حقبة التايجريان وبداية تأسيس العائلة الأشهر في ويستروس.

وفي تصريحات جديدة لرئيس شبكة قنوات HBO كيسي بلويز، كشف فيه عن أن الموسم الأول من السلسلة القادمة House of the Dragon، سيعرض في شهر إبريل عام 2022، ليسير على نفس خطي توقيت عرض GOT، الذي عرض في شهر إبريل من كل عام.

ووفقاً لتصريحات كيسي بلويز، فإن كتابة الموسم الأول من السلسلة جاريه حتى الآن، ولا يوجد تفاصيل للإعلان عنها، مضيفاً ان مسلسل GOT، له الكثير من المسلسلات المتفرعة، إلا أن House of the Dragon، هو الأكثر اهتماما من قبل الشبكة.

وتدور أحداث المسلسل المقتبس الجديد House of the Dragon، قصة The House of Targaryen، وذلك قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، ويشارك جورج آر مارتن في كتابته، وذلك مستوحى من روايته A Song of Ice and Fire companion tome Fire and Blood، التي طرحت خلال عام 2018.