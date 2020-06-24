شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار.. بيلي إيليش تلغي متابعاتها لجميع الحسابات عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بيلي إيليش، إلغاء متابعتها لجميع الحسابات عبر حسابها بموقع انستجرام، بدون سابق إنذار، بعد أن كانت تتابع بعض من أصدقائها المقربين والكثير من النجوم والمطربين العالميين.

وظهر الحساب الشخصي للمطربة صاحبة الـ 18 عاما، وهو خاو بدون متابعة لأحد ، سوي لحساب واحد فقط، بدون ظهوره لمتابعيها، ويبدو وكأنه حساب خاص تقوم بمتابعيه.



حساب بيلي إيليش

وعلى جانب آخر، حقق كليب " everything i wanted " للنجمة بيلي ايليش نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، حيث وصلت مشاهدات الكليب إلى أكثر من 102 مليون مشاهدة، وهو الكليب الذى أطقته فى النصف الثانى من شهر يناير الماضى، وهى بالتأكيد نسبة كبيرة وصلت إليها فى وقت قصير نسبيا مع عدد من أهم و أشهر النجوم ، و كليب " everything i wanted " قامت بيلي البالغة من العمر 18 سنة بإخراجه بنفسها.

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يذكر أن بيلى إيليش أكدت مؤخرا أنها تشعر بحالة من الغضب، وذلك بسبب تداول صور العديد من الأشخاص الذين يتجاهلون أزمة الصحة العالمية المستمرة حاليا بسبب فيروس كورونا، وما زالوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بل يتواجدون في تجمعات كبيرة على الرغم من الدعوات إلى الابتعاد الاجتماعي خوفا من زيادة المصابين بفيروس كورونا ، وأشارت بيلي إيليش فى حديثها إلى مجلة Dazed، قائلة "لقد رأيت الكثير من الشباب في العالم، في كل مكان، يذهبون إلى النادي أو يذهبون إلى الشاطئ أو يخرجون معا من أجل التنزه، وهو حقا تصرف غير مسئول علي الإطلاق.. من فضلك تحمل المسئولية".