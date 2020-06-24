شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد شاهين يتألق فى غناء "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى من ألبوم عيش بشوقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المطرب محمد شاهين فى غناء أغنية " ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى، والذى طرحها فى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" عام 2018، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع وسام عبد المنعم، وقدم شاهين تلك الأغنية بصوته وتوزيع خاص مع البيانو، حيث تلقى شاهين إشادات كبيرة على أداءه فى الأغنية، حيث نالت الأغنية إعجاب رواد السوشيال ميديا. وتقول كلمات الأغنية : أنا مقدرش أبعد ثانية.. أنا بعدك مليش في الدنيا يا أول حب عاش قلبي معاه..الأيام بقت مش هي.. يا ريت ترجع وحشت عينيا.. حياتي في بعدك انت مش حياة.. ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ده ميهونش أبداً عليا أنساك..آه تعالى لومني ريح قلبي وارتاح تعالى ياللي نفسي في حضنك أرتاح..ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ده ميهونش أبداً عليا أنساك..آه تعالى لومني ريح قلبي وارتاح Advertisements تعالى ياللي نفسي في حضنك أرتاح..أنا مقدرش أعيش مستني ده مش بإيدي غصب عني..واحشني حبيبي قولي أنا أعمل إيه ما شوفتش حاجة ماللي حصلي..وبسمع ناس كتير بتقولي زمانه نسيك وعاش تفتكره ليه.. ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ده ميهونش أبداً عليا أنساك.. آه تعالى لومني ريح قلبي وارتاح تعالى ياللي نفسي في حضنك أرتاح..ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ده ميهونش أبداً عليا أنساك..آه تعالى لومني ريح قلبي وارتاح..تعالى ياللي نفسي في حضنك أرتاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد شاهين يتألق فى غناء "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى من ألبوم عيش بشوقك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.