شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تتحول لخبيرة عناية بالبشرة وتروج لمنتجاتها في Live جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، فى صورة جديدة لها وهي تضع القليل من المكياج، لتعلن عن توقيت البث المباشر الجديد لها والذى ستتحدث فيه عن كيفية العناية بالبشرة مع الترويج لمنتجاتها الجديدة.

ونشرت كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان في المسلسل الشهير GOT، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، لتعلن عن توقيت البث المباشرة الجديد لها والمقرر له في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

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ورصدت عدسات المصورين النجمة إميليا كلارك، منذ اسابيع قليل، وهي بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا ، وذلك في شوارع لندن حيث كانت في نزهة مع كلبها تيد، ورصدت الكاميرات كلارك وهي تتحدث في الهاتف.

من جانب آخر كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن احتمالية استبعاد النجمة آمبر هيرد واستبدالها بكلارك، من بطولة الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي aquaman، بعد مشاكلها القضائية التي شهدتها الفترة الأخيرة وتورطها في قضايا عنف منزلي مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.

ووفقاً للتقارير التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، فإن النجمة العالمية إميليا كلارك، المرشحة الأقوى للدور الجديد في حين استبعاد آمبر هيرد من بطولة الجزء الجديد، بعد ترشيحات من بطل الفيلم "جايسون موموا"، الذي يربطهما علاقة صداقة قوية منذ مشاركتهما معاً في الموسم الأول من مسلسل Game of thrones.