شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت غطاس: اجتماعات الغرفة مستمرة وقرار تشغيل السينمات متعلق بعوامل كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج صفوت غطاس – عضو مجلس ادارة غرفة صناعة السينما – أن اجتماع الغرفة بشأن بحث قرار الحكومة المصرية بإعادة فتح دور العرض السينمائية بسعة 25 %، مستمر حتى يوم الأحد المقبل، موضحاً أنه تم عقد اجتماع أمس واليوم وهناك آجتماع آخر غدا ويوم الأحد الذى سيتم فيه اصدار القرارات الواضحة بشأن كيفة تشغيل دور العرض وفقاً للقرار.



المنتج صوفت غطاس

وأوضح صفوت غطاس لـ"الخليج 365" أن مسألة فتح السينمات مرة أخرى بسعة 25 % فقط أى ربع عدد الحضور فى دار العرض، يحتاج دراسة وتحليل كبير قبل اتخاذ قرارات، مشيراً إلى أن تشغيل السينمات وفقاً لقرار مجلس الوزراء به عوامل كثيرة جداً يجب وضعها فى الحسبان منها عدد الأفلام الجاهزة وميزانياتها وكذلك الأفلام الأجنية وغيرها من الأمور مشدداً على أن الموضوع ليس سهل اطلاقاً.

وكان المهندس مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الورزاء- قد أصدر قراراً بتعليق عمل دور العرض السينمائية والمسارح فى شهر مارس الماضى واستمر التعليق حتى الآن ضمن الاجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورورنا، وهو ما تسبب فى الغاء موسم عيد الفطر السينمائى الذى يعد من أهم المواسم السينمائية فى العام.

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المنتج صفوت غطاس

وتشهد الساحة السينمائية وجود أكثر من فيلم جاهز للعرض وعلى رأسهم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، و"الغسالة" بطولة احمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، و"الصندوق الاسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، و"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، و"صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين وغيرها من الأفلام.