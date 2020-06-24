شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يبرز تقرير الخليج 365 عن رأي المواطنين في تجسيد قصة حياة أحمد ذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، لينك تقرير الزميل مصطفي جابر والذي كان عبارة عن أخذ رأي المواطنين في تجسيد محمد رمضان لقصة حياة أحمد ذكي، وأثار إعلان الفنان محمد رمضان تجسيده قصة حياة الفنان الراحل الكبير أحمد ذكي في مسلسله القادم الامبراطور في رمضان 2021، حالة جدل كبيرة بين جمهور الفنان الكبير أحمد زكي، وهنا نرصد رأي الجمهور في قرار الفنان محمد رمضان. وعبر محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بذلك الدور الذي يعتبره تحقيقا لحلم من أحلامه. Advertisements يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يبرز تقرير الخليج 365 عن رأي المواطنين في تجسيد قصة حياة أحمد ذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.