شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة السينما تؤجل إصدار القرارات الخاصة بفتح دور العرض للأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة برئاسة المنتج والسيناريست فاروق صبري، اجتماعاً طارئاً أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، لبحث ودراسة قرارات رئيس الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، بإعادة فتح دور العرض السينمائية ابتداء من السبت المقبل الموافق 27 يونيو بنسبة استيعاب 25 %.

وأكد سيد فتحى مديرغرفة صناعة السينما لـ"الخليج 365" أن الاجتماع انتهى دون اتخاذ أى قرارات وتم الاتفاق على استمرارعقد اجتماعات آخرى بعد تقديم كل عضو مقترحاته حتى يتم اتخاذ قرارات واضحة بشأن هذه المسألة والتى سيتم إصدارها يوم الأحد المقبل.



دور العرض

وكان المهندس مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الورزاء- قد أصدر قراراً بتعليق عمل دور العرض السينمائية والمسارح فى شهر مارس الماضى واستمر التعليق حتى الآن ضمن الاجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورورنا، وهو ما تسبب فى الغاء موسم عيد الفطر السينمائى الذى يعد من أهم المواسم السينمائية فى العام.

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وتشهد الساحة السينمائية وجود أكثر من فيلم جاهز للعرض وعلى رأسهم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، و"الغسالة" بطولة احمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، و"الصندوق الاسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، و"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، و"صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين وغيرها من الأفلام