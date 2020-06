شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مارتن يكمل كتابة الفصل السادس من روايته الشهيرة "الجليد والنار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة العزل الصحى المنزلى جاءت بالنفع على الكثيرين من عشاق روايات الفانتازيا، بعد أن أعلن الكاتب العالمي جورج أر أر مارتن، انتهائه من كتابه الفصل السادس من روايته الشهيرة "الجليد والنار" A Song Of Ice And Fire، التابعة لسلسلة The Winds Of Winter.

وفي تقرير نشرته صحيفة rojakdaily، فإن الكاتب العالمي نجح خلال فترة العزل الصحي التي قضاها بسبب تفشي فيروس كورونا، في الانتهاء من كتابة الفصل السادس من الرواية الشهير التي تحولت لمسلسل Game of thrones، والتي تمتلك شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.



جورج مارتن

وقال مارتن في تصريحات جديدة "أقضي ساعات طويلة في يوم في رياح الشتاء، وأحرز تقدماً ملحوظاً، أنهيت فصلا جديداً أمس، وفصل أخر قبل ثلاثة أيام، وفصل آخر في الأسبوع السابق، هذا لا يعني ان الكتاب سينتهي الأسبوع المقبل".

وأضاف المؤلف العالمي، أن يعكف حالياً على كتابة شخصيات سيرسي لانيستر وتيريون لانيستر، والسير باريستيان سليمي، وشخصيات آخري مثل آشا وأريو هوتا"، وتابع قائلاً "أقضي أيام جيدة في الكتابة آخري سيئة، ولكن الأمور تسير بشكل جيد حتى الأن".

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.