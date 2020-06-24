شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من انتحاره .. 8 معلومات عن الراحل ستيف بينج .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرالمنتج والمؤلف والمخرج العالمي ستيف بينج العديد من المواقع و المجلات الفني العالمية و ذلك بعد الإعلان عن خبر انتحاره عن عمر يناهز الـ 55 عاما، وقد أشارعدد من المواقع الفنية أنه كان يعاني من إكتئاب شديد بسبب الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا مما دفعه للانتحار، و اليوم نتعرف علي بعض المعلومات الخاصة بحياة ستيف بينج الخاصة .

ستيف بينج اسمه الحقيقي ستيفان ليو بينج ، ولد في 1 مارس 1965 في لوس أنجلوس كان جده واحد من أهم الأقطاب العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بنى العديد من الشقق الفاخرة في مدينة نيويورك خلال عشرينيات من القرن الماضي كان والده طبيب خدم في جونسون وايت هاوس كـ " موظف حكومي" كانت والدته تعمل ممرضة كان إنجازه الواضح في كتابة سيناريو من نصيب فيلم " Kangaroo Jack " عام 2003 ظهر كممثل مرة واحدة في حياته عام 1991 و ذلك في فيلم " The Dark Backward " توفي في حوالي الساعة 1 مساء ، يوم الاثنين 22 يونيو 2020 أي منذ يومين سقط ستيف بينج من الطابق السابع والعشرين من شقته الموجودة في لوس أنجلوس

ستيف بينج (4)

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