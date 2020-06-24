شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يشعر بالراحة أكثر من أى وقت مضى مع صديقته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة الحب الذى يعيشها النجم ليوناردو دي كابريو مع صديقته الإيطالية كاميلا كورنو ربما تنتهي إلى الزواج خلال الفترة المقبلة، حيث أكد تقرير منشور في موقع people على أن النجم الذى اعتاد الارتباط كثيراً وانهاء علاقته بسرعة مع صديقاتها حيث لم تكلل أي علاقة عاشها بالزواج حتي الآن، ربما ينهي هذا الأمر قريباً من خلال صديقته الحالية، وهو الأمر الذى يظهر جلياً طوال الفترة الماضية بظهور النجمين بشكل متكرر.

حيث أكد التقرير المنشور في موقع people أن دي كابريو وفقاً لمصدر مقرب منه بات يشعر براحة كبيرة كلما كان بجانب صديقته الإيطالية، خاصة في ظل أزمة كورونا حيث كان دي كابريو دائم الخروج والاستمتاع مع اصدقاءه إلا أن أزمة كورونا جعلته يتقرب أكثر لـ كاميلا ويقضى معها وقت أطول.

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ليوناردو وكاميلا

وكان حرص النجم ليوناردو دي كابريو قبل يومين على عدم تفويت مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد حبيبه وصديقته كاميلا مورنو مؤخراً حيث رصدته أعين مصوري الباباراتزي خلال تقارير نشرت في أكثر من موقع أبرزها الديلي ميل، وذلك أثناء احتفالهما بتلك المناسبة مع مجموعة من أصدقاءهما على متن يخت في كاليفورنيا، وهي المناسبة التي شهدت أيضاً عدم اهتمام ليوناردو أو خطيبته بأياً من الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باستثناء الكمامة الذى ارتداها دي كابريو أثناء ذهابه إلي اليخت.





من جانب آخر قرر المخرج مارتن سكورسيزي أن يجمع في فيلمه القادم بين الثنائى ليوناردو دى كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك خلال فيلم باسم Killer OF The Flower Moon أو قتلة زهرة القمر، وهو الفيلم الذي يعود به إلى فترة العشرينات في القرن الماضى.