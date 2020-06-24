شكرا لقرائتكم خبر عن جت الحرارة.. يسرا تسترجع ذكريات أغنيتها وسط تصفيق الحضور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة يسرا بجانب موهبتها الكبيرة في عالم التمثيل موهبة أخرى في عالم الغناء، حيث اعتادت من وقت لآخر على طرح واحدة من الأغنيات بصوتها خلال مسيرتها، وهو الأمر التي استرجعت ذكرياته النجمة الكبيرة يسرا من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث نشرت فيديو سبق وتمت إذاعته على قناة ماسبيرو زمان أثناء مقابلة مع الفنان سمير صبري، وحينها غنت واحدة من أغانيها التي عرفت باسم "جت الحرارة" على طريقة اللايف لتنال الأغنية تصفيق من جانب المتواجدين، ممن تفاعلوا معها إلى حد كبير وسط فرحة خيمت على الحضور بصوت يسرا ومداعبتها للجمهور.



جت الحرارة لـ يسرا



يسرا

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على جانب آخر عاشت النجمة يسرا نجاحات كبيرة خلال مارثون دراما رمضان الماضى عبر مسلسل "خيانة عهد" التي قامت ببطولته وحقق نجاحاً كبيراً لا زال صداه يستمر إلي الآن حيث تم تكريمها هذا الأسبوع من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن المسلسل لتسليطه الضوء على قضية الإدمان، مما دفع النجمة يسرا بعدها لنشر صورة من التكريم وعلقت عليها بتوجيه رسالة شكر لوزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الوزيرة نيفين القباج ، بالإَضافة إلي شكرها لكل القائمين علي صندوق مكافحة الإدمان.

حيث قالت عبر حسابها على انستجرام : " تشرفت على مدار ٥ سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة.. امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل خيانة عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب"