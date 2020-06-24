شكرا لقرائتكم خبر عن من غير كلام .. هكذا نفت ريس ويزرسبون خلافاتها مع زوجها جيم توث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من انتشار شائعة إنها تعيش حياة منفصلة مع زوجها ، قررت النجمة العالمي ريس ويزرسبون أن تنفي هذه الشائعات لكن بشكل عملي دون اللجوء للتصريح لوسائل الإعلام الفنية .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزى " عدة صور لويزرسبون و هي تتجول مع زوجها جيم توث ، حيث كان الزوجين ممسكان بأيدي بعضهما البعض خلال تنزههما في برينتوود ، بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية .



ريس خلال نزهتها مع زوجها

لم تنسي نجمة Big Little Lies البالغة من العمر ) 44 عاما ( ارتداء القناع الطبي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد العالم ، و قد ظهرت ريس بملابس صيفية مميزة و بسيطة فظهرت بفستان قصير من اللونين الأبيض و الأسود و قبعة من القش أظهرت مدي جمالها في حين وكيل المواهب الشهير البالغ من العمر ( 50 عاما ) قميص أبيض وشورت ليكرز لرحلتهما.

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ريس خلال نزهتها مع زوجها

وكانت تقارير قد أشارت خلال الفترة الماضية أن المشاكل تسيطر علي حياة ريس ويزرسبون وجيم توث الزواجية وهما يعيشان حياة خلال هذه الفترة منفصلة تماما، وهو الأمر الذي يجده توث مناسب تماما بالنسبة له، وأشار مصدر للموقع أن جيم لا يستطيع التنافس مع نجاح ريس وهذا يسبب الكثير من الاحتكاك و المشاكل في زواجهما، والآن وليس سرا أنه يفضل أن يعيش حياته ويترك ريس تعيش حياتها كما يحلو لها، حتي أن الاهتمامات التي كانت تجمعهما مثل "الركض" أصبح كل منهم يمارس هذه الرياضة بمفرده.

لكن في الحقيقة أن حتي إذا مارس الزوجين الرياضة كل منهما بمفردة هذا لا يعني أنه دليل حقيقي على أن الزوجين يواجهان أي نوع من المشاكل، وفي الحقيقة ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها بعض المواقع التلميح أن ويزرسبون وتوث بأنهما "يعيشان حياة منفصلة".