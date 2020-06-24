بينها "غبي منه فيه 2 و30 مارس".. دانا للإنتاج تعود للسينما وتتعاقد على 4 أفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال المنتج راني مسحال إنه قرر إعادة شركة دانا للإنتاج الفني والتوزيع، التي أسستها والدته المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال إلى نشاطها، مشيرا إلى أنه تعاقد على 4 أفلام دفعة واحدة سيتم إنتاجها خلال "2020- 2021".

وأوضح البيان أن أول هذه الأفلام هو فيلم "30 مارس"، الذي سيبدأ تصويره في الأسبوع المقبل، إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني، وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.

كما تعاقدت الشركة مع المخرج هادى الباجوري، لإنتاج فيلم غنائي، من بطولة آسر ياسين وروبي وماجد الكدوانى وياسمين رئيس ومصطفى خاطر وآخرين.

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كما قررت الشركة إنتاج الجزء الثانى من فيلم غبي منه فيه، يذكر أن الجزء الأول بطولة هانى رمزى ونيللى كريم وحسن حسني.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل العمل الرابع خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توقيعات أبطال العمل.

جدير بالذكر أن شركة دانا أسستها المنتجة مي مسحال، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال، منها "ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش"، وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام 2017.