مي عمر: " تعمدت الانفصال فنيا عن محمد سامي.. وأرفض الإغراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

كشفت الفنانة مي عمر عن سبب ابتعادها عن زوجها المخرج محمد سامي، في أعمالها الفنية الأخيرة مثل الفتوة، ومسلسل لؤلؤ، الذي يجرى التجهيز له.

وقالت عمر في حوار مع موقع العربية: "اعرف أن هناك الكثير من الانتقادات والاتهامات توجه لي لمجرد أني زوجة محمد سامي، رغم أنني قدمت أعمالا لا علاقة لها به، وعموما فقد تعمدت هذا العام الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف".

وأضافت: "أحضر لعمل سينمائي سأعلن عنه في الوقت المناسب، بالإضافة لمسلسل كبير ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، بعنوان لؤلؤ، يعرض خارج رمضان".

وعن الخطوط الحمراء في التمثيل، قالت :"بالتأكيد هناك خطوط حمراء أراعي البعد عنها وأهمها البعد عن مشاهد الإغراء، فأنا أحرص على تقديم عمل فني قوي وقيم وفي نفس الوقت يحترم حياء الجمهور وتقاليد الأسرة المصرية، والإغراء بالقطع مرفوض مهما كان الثمن، وبعد خبرة لا بأس بها تغيرت اختياراتي إلى حد، ما فأصبحت أكثر وعيًا وحرصا على تقديم شخصيات مختلفة وجديدة".