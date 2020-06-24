أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورة مع "بنات خالته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرص الفنان أحمد فلوكس على مشاركة جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة ثلاث فتيات.
وعلق "فلوكس"، على الصورة قائلًا: "بنات خالتي، واخواتي وحشتوني".
واحتفل أحمد فلوكس بعيد ميلاده الـ39، الإثنين الماضي، إذ أنه من مواليد 22 يونيو عام 1981.
وخلال الأيام الماضية انتشرت أنباء حول ارتباط فلوكس بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعدما نشر فلوكس صورة مجمعة لهما، لترد عليه وتسأله في أحد التعليقات: "مين هيدي"، فيعلق: "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".
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