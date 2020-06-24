حمادة هلال يواصل "البديهات" عبر "face app"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: انتشر مؤخرا صور للفنانين وهم يستخدمون تطبيق "face app" ليكتشفوا شكلهم، إذ كانوا من الجنس الآخر. لكن الفنان حمادة هلال نشر صورتين له من خلال التطبيق، وهو بشكل طبيعي. وتفاعل الجمهور مع الصورة: "هلاليات، بديهيات حمادة هلال، هتعيش وتموت حمادة هلال، زي شهداء يناير ماتوا في أحداث يناير". يذكر أن حمادة هلال يحرص على نشر أشياء بديهية، ردا على سخرية البعض من أغنيته الشهيرة، التي يقول فيها: "شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير".

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