صور| بعد حادث مروع.. فنانة سعودية تخضع لجراحة 16 ساعة تفاديا للبتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تعرضت الفنانة نوف الناصر لحادث سير مروع، إثر اصطدام شاحنة بسيارتها.

وقال موقع العربية: "بعد تعرضها لحادث سير خطير في الرياض، نجت الممثلة السعودية، نوف الناصر من الموت، فيما كسر ساعدها ما تطلب ترميماً في عملية جراحية استغرقت 16 ساعة متواصلة، وهي خطوة اتخذها الأطباء تفادياً للبتر".

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ووصلت الفنانة إلى المستشفى بحالة صعبة، حيث فقدت وعيها نتيجة اصطدام سيارتها بشاحنة كبيرة كانت أمامها، وسرعان ما تلقت الإسعافات الأولية ثم أدخلت فورا إلى العمليات، حسب الموقع نفسه.

وذكرت الفنانة في مقطع فيديو لإحدى الوسائل الإعلامية أنها كانت منشغلة باستعمال الهاتف المحمول لحظة وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها فقدت وعيها ولم تستعده إلا بعد خروجها من غرفة العمليات بعد 16 ساعة متواصلة تحت الجراحة.