المخرج تامر حمزة لصناع "الاختيار٢" : "ربنا يراضيكم بنجاح كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المخرج تامر حمزة، على توجيه رسالة لصناع مسلسل "الاختيار ٢"المقرر عرضه في رمضان المقبل ٢٠٢١.

ونشر حمزة، صورة تجمع مخرج العمل بيتر ميمي، ومؤلف الجزء الثاني للمسلسل هاني سرحان، عبر حسابه على تويتر، وعلق: " الإختيار ٢..تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.. ربنا يراضيكم بنجاح كبير".

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وكانت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل، قد تعاقدت مؤخرا مع الفنان كريم عبد العزيز ليخوض بطولة الجزء الثاني.

يذكر أن، الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قدم بطولته أمير كرارة، وتناول قصة حياة الشهيد أسطورة الصاعقة أحمد منسي، وشاركه فى البطولة كلا من: أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، آسر ياسين، محمد إمام، ضياء عبدالخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.