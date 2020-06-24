محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو قصير لها، أوضحت فيه كيفية تحول شعرها من ناعم إلى مجعد "كيرلي".
وكتبت "ريهام"، تعليقًا على الفيديو: "استخدم رذاذ فك تشابك الشعر أو أتركه في البلسم، وبعد تجفيف الشعر المبلل، ضعي مجففك على حرارة متوسطة وسرعة هواء عالية، وضعي الشعر حتى يجف بنسبة 80٪".
وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبا رمزي وليليا، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ريهام أيمن تشارك جمهورها طريقة الحصول على شعر كيرلي في 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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