أحمد داش ينشر أول صورة من "الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان أحمد داش، أول صورة من أحدث أعماله "الحرامي"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

وعلق داش، على الصورة عبر حسابه على إنستجرام،: "من تصوير مسلسل الحرامي.. المسلسل ١٠ حلقات، وهيتعرض قريب جدا إن شاء الله.. انتاج: سكرين ٢٠٠٠ أمير شوقي.. إخراج محمد سلامة.. تأليف أحمد فوزي صالح" .

مسلسل "الحرامي " من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، بيومى فؤاد، وكارولين عزمى ورنا رئيس، وعدد من الفنانين الشباب.

يذكر أن، أحمد داش، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل " البرنس"، الذي خاض بطولته محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، محمد علاء، وتأليف وإخراج محمد سامي.