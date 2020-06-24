من التعاطف للهجوم.. القصة الكاملة لتحول نور هشام سليم جنسيًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عادت أزمة نور نجل الفنان هشام سليم للظهور على الساحة مجددًا، بعدما ظهر الشاب في مقطع فيديو، أكد خلاله إنه لم يعانِ قط من خلل هرموني، ولم يجر عملية تصحيح هرموني بل تحويل جنسي.

بداية القصة

رمضان الماضي، فجر الفنان هشام سليم، مفاجأة عن مراحل تحول ابنته نورا، إلى ذكر يحمل اسم نور، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، قائلًا: "بنتي نور بقت ابني نور، بتتحول دلوقتي، من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد، وكان الشك يراودني، من أول ما مسكتها"، موضحًا: "ظل يعاني لسنوات من خلل هرموني وصل به في النهاية للخضوع لتلك العمليات".

ردود أفعال الجمهور

تلقى هشام سليم العديد والعديد من العبارات الداعمة من الجمهور، تمثلت في شجاعته ودعوات للخروج من هذه الأزمة، خاصة مع كم المعاناة التي عاشها الشاب خلال فترة تحوله -بحسب تصريحاته-.

مواجهة "نور"

قرر نور هشام سليم، مواجهة الجميع، وظهر لأول مرة مع والده في برنامج "جعفر توك"، عبر قناة "دويتشه فيله"، وتحدث باستفاضة مع الجمهور حول وضعه الصحي والأزمة التي مر بها وشعوره بعد التحول واعترافه بالتفكير في الانتحار. للتفاصيل: اضغط هنا

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دعم والده

قال هشام سليم في البرنامج: "ربنا مش طالب مننا إننا نحكم على حد، ربنا رحمته كبيرة أوي، محدش له الحق إنه يحاسبني أو يحاسب ابني لمجرد إنه شايف نفسه أحسن منه، ربنا اللي خالقنا وهو اللي يحاسبنا".

حملات الدعم على السوشيال ميديا

أصبح "نور"، حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه الحلقة، لا سيما وأن تأثير السمع يختلف كثيرًا عن تأثير المشاهدة، وهذا ما حدث بالتفصيل، ظهور نور بهيئة ذكورية مكتملة، أثار استعطاف الناس، ودشن الكثيرون هاشتاجات حملت عبارات داعمة ومساندة للشاب، كما تفاعل عدد من المشاهير أيضًا مع القضية أبرزهم يسرا زوجة عمه، التي قالت: "26 سنة شايل حمل من هذا النوع مش قليل فترة طويلة إنك تشيلي وتعرفي تعدي منه سوية ونور الحمد لله سوي جدا".

هدوء ما قبل العاصفة

الانتقادات التي وجهها البعض للناشطة المنتحرة سارة حجازي، كانت سببًا في قلب الموازين تجاه قضية "نور هشام سليم"، خاصة بعد ظهوره مؤكدًا أنه لم يعانِ قط من الخلل الهرموني، ولم يجر عملية تصحيح هرموني بل تحويل جنسي، أي إنه متحول جنسيًا وليس عابرًا، مثلما قال هو ووالده.

وقال "نور": "أنا قلبي متقطع على مصر.. والإنسانية اللي مش موجودة فيها.. اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي وملك الكاشف يبقى منافق، وعلى فكرة أنا مكنش عندي خلل هرموني ولا "إنترسكس".. فأنا قدام ربنا اللي عملته ده غلط.. وأنتم ماشيين حبيبي يا نور.. وأعمل اللي تحبه"، أنا زيي زي سارة حجازي.. واللي مش راضي بيها مش راضي بيا.. ومش عايزة عندي، مستنكرًا الهجوم على الفتاة المثلية: "الجريمة بتاعتها إيه؟! إنها بتحب البنات.. أنتم مش ملايكة علشان تحكموا على الناس".

التعاطف تحول لهجوم

تصريحات نور هشام سليم لم تمر مرور الكرام على الجمهور، الذي أعلن رفضه لها شكلًا وموضوعًا، وبين طرفة عين تحولت عبارات الثناء والتعاطف لانتقادات وهجوم عبر منصات السوشيال ميديا.

ارحموه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من قسوتكم

الفنان هشام سليم، رد على الهجوم على نجله على خلفية تصريحاته الأخيرة، قائلًا في مداخلة له مع ET بالعربي: "أنا شايف إنها شجاعة منه إنه بيحاول يفهم الناس الحقيقة ومبيحاولش يستخبى ورا أي ستار، مش عاوز أقوله هو غلطان إنه بيقول الصراحة؛ لأن مع الأسف أنا متربي على كده، الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وإن ربنا هيحرقه، ابني ما بيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، ارحموه عاوز الرحمة علشان يعرف يعيش".

رسالة نور الأخيرة

حرص نور على توجيه رسالة أخيرة لمنتقديه من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "من يوم ما أعلنت إني تحولت جنسيًا، وكما قال أبي يومها، أنا أمر بفترة صعبة جدًا؛ لأن هناك كثيرًا أمثالي يخاطبونني ويريدون أن أساعدهم كإني أملُك القدرة على فعل شيء، وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي".