(مجموعة إم بي سي) تحذر من اتصالات مشبوهة تستغل اسمها للنصب على الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في بيان أصدرته مجموعة قنوات (إم بي سي)، قالت إنه ورد مؤخراً أنباء حول استلام بعض أصحاب الهواتف المحمولة، في عددٍ من المدن والبلدان العربية ومنها لبنان، اتصالات مباشرة على هواتفهم، أو رسائل وإيميلات مُزوّرة، من قبل أشخاص، وجهات تنتحل صفة مجموعة قنوات (إم بي سي)، وصفة بعض برامجها، وخصوصاً برامج المواهب التي تُعرض على شاشات المحطة ومنصاتها الرقمية.

وجاء في البيان أن الهدف على ما يبدو القيام بعمليات احتيال، قد تكون مالية الطابع، وقد تتخذ طابعاً آخر، حيث يُطلب ممّن يتم الاتصال بهم مشاركة بياناتهم الرسمية والخاصة، بما في ذلك صور جوازات سفرهم، وبطاقاتهم الشخصية، وغيرها من المستندات الرسمية والشخصية.

ونوهت مجموعة MBC، إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الإنجرار وراء مثل تلك الاتصالات المباشرة، أو الرسائل، أو الإيميلات المشبوهة، التي تُعلن عن فتح باب المشاركة في تجارب أداء لأحد برامج MBC، أو تعلن مثلاً عن فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج، مُنتحلةً صفة بعض موظفي "مجموعة MBC"، أو علاماتها التجارية، أو شركائها الإقليميين.

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ووضحت مجموعة MBC لجمهورها في كل مكان، أن الإعلان عن إطلاق أي برنامج جديد على إحدى قنوات MBC أو منابرها الإعلامية والرقمية، أو انطلاق موسم جديد من أي برنامج معروف ينتمي إلى المجموعة، أو فتح باب المشاركة في تجارب أداء معينة، أو فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج، لا يتم إلا من خلال الإعلان رسمياً عن ذلك عبر قنوات المجموعة وشاشاتها تحديداً.

وكذلك عبر موقع المجموعة الالكترونية الرسمي، وصفحات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل شعارات التوثيق المتعارف عليها.

وشددت المجموعة على أن الهدف من انتحال صفتها والزج باسمها في عمليات احتيال، يكمن في التغرير بجمهورها في لبنان وغيره من البلدان، واستغلال ثقة الناس بقنواتها وبرامجها المفضلة، إلى جانب الإساءة إلى اسم المجموعة وسمعتها.

وفي هذه الأثناء، تقوم "مجموعة MBC" إلى جانب الجهات المختصّة ومزوّدي الخدمة في لبنان وفي البلدان المعنيّة، بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر تلك الاتصالات والرسائل وملاحقة المتورّطين فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر.