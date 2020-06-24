تراند اليوم : شاهد.. غضب في السعودية بعد وصف لقب “فنان العرب” لمحمد عبده بـ”الكذبة”

حالة من الغضب سيطرت علي محبي الفنان السعودي محمد عبده، بعدما نشر مغرد سعودي تعليقا يقلل من القيمة الفنية للمطرب الملقب بفنان العرب.



وكتب المغرد: “وصلنا 2020 ولا زال البعض مصدقاً كذبة أن هذا فنان العرب”. وأضاف: “إليسا ووائل كفوري وسعد المجرد وماجد المهندس عمالقة الفن وقفوا على مسارح وتتوجوا بأعظم الجوائز للفن. وهذا ما يحبه الا السعوديين وأعتقد ما يعرفه إلا السعوديين. أتمنى نحترم الفن شوي قبل لا نقول أن محمد عبده فنان العرب “.

وشن العديد من المتابعين هجوما على صاحب التغريدة، ودشنوا هاشتاغ “محمد عبده” و”أبو نوره” من أجل الدفاع عن الفنان.

