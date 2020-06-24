شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " وظهرت نور في صورة من عام ١٩٩٩ وصورة حديثة من ٢٠٢٠ وكتبت على صورها معلقة: "باستعيد اللحظات مرارًا وتكرارًا". ٢٠٢٠ وكتبت على صورها معلقة: "باستعيد اللحظات مرارًا وتكرارًا".

وكانت الفنانة اللبنانية نور خضعت لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية في تعاون جديد بينهما. في تعاون جديد بينهما. Advertisements

يذكر أن نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحًا كبيرًا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 21 عاما.. نور تستعرض موهبتها في الرسم في زمنين مختلفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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