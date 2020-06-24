شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "
وظهرت نور في صورة من عام ١٩٩٩ وصورة حديثة من٢٠٢٠ وكتبت على صورها معلقة: "باستعيد اللحظات مرارًا وتكرارًا".
في تعاون جديد بينهما.
وكانت الفنانة اللبنانية نور خضعت لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية
يذكر أن نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحًا كبيرًا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 21 عاما.. نور تستعرض موهبتها في الرسم في زمنين مختلفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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