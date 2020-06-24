نشر النجم الكبير محمد صبحي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر محمد صبحي من خلالها أثناء تحضيرات الفيلم الذي لم يتم تصويره اخناتون للمخرج شادي عبدالسلام، وكان من المقرر عرضه بجميع دور العرض في عام 1972.
يذكر أن عرض مؤخرًا مسرحية أنا والنحلة والدبور للنجم الكبير محمد صبحي، والمسرحية من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، وبطولة كل من محمد صبحي، عبد الرحيم حسن، ياسمين حامد، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. محمد صبحي في تحضيرات فيلم إخناتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.