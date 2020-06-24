لأول مرة .. محمد صبحي في تحضيرات فيلم إخناتون

نشر النجم الكبير محمد صبحي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر محمد صبحي من خلالها أثناء تحضيرات الفيلم الذي لم يتم تصويره اخناتون للمخرج شادي عبدالسلام، وكان من المقرر عرضه بجميع دور العرض في عام 1972.

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يذكر أن عرض مؤخرًا مسرحية أنا والنحلة والدبور للنجم الكبير محمد صبحي، والمسرحية من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، وبطولة كل من محمد صبحي، عبد الرحيم حسن، ياسمين حامد، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري.