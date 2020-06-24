لهذا السبب .. تأجيل تصوير حريم كريم 2 لـ مصطفى قمر ‏

قرر النجم مصطفى قمر تأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، وذلك لحين إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان من المقرر أن يبدأ مصطفى تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية.
وعقد مصطفى قمر مؤخرًا عدة جلسات مع الكاتبة زينبعزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للفيلم الذي يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.
يذكر أن الجزء الأول من فيلم حريم كريم تم عرضه بجميع دور العرض في عام 2005، والفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراجعلي إدريس، وبطولة كل من مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، إدوارد، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، إسماعيل فرغلي، ثريا إبراهيم، حسن عبد الفتاح، ألفت عمر، يارا جبران، منى المراغي، عفاف مصطفى، نعمات عبد الناصر، فيفي السباعي، مجدي منير، علا مصطفى، فاطمة كشري، هاني الصباغ، أحمد جابر، إيمان النجار.
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