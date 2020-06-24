لهذا السبب .. تأجيل تصوير حريم كريم 2 لـ مصطفى قمر ‏

قرر النجم مصطفى قمر تأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، وذلك لحين إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان من المقرر أن يبدأ مصطفى تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية.

وعقد مصطفى قمر مؤخرًا عدة جلسات مع الكاتبة زينب

عزيز من أجل الاستقرار على ‏التفاصيل الأولية للفيلم الذي يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

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يذكر أن الجزء الأول من فيلم حريم كريم تم عرضه بجميع دور العرض في عام ‏‏2005، والفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراج