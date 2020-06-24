دخل النجم هشام سليم في حالة من الغضب العارم، وذلك بعد الهجوم الذى تعرض له ابنه نور بعد أن أعلن عن إجراء عملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر.
قال هشام فى تصريحات تلفزيونية: الهجوم الذي تعرض له ابنى سيدفعه إلى السفر للخارج ليعيش بعيدًا عن المقربين منه وأسرته، وذلك لعدم وجود نوع من الرحمة في قلوب البعض.
وأضاف: أرى أن نور شجاع، لأنه حاول أن يجعل الناس يفهمون حالته ولم يختبئ وراء أى ستار، وكلامي عن عملية التحول التي خضع لها لم يكنتكذيبًا لما قاله بأن العملية كانت متعمدة وليست إجبارية.
حتى يستطيع أن يعيش.
وأوضح هشام: لم أقل كلامًا مختلفًا، وأنا لا أقرأ الأشياء التي يكتبونها في هذه القصة، وعمومًا أنا توقعت الحملات التي يتعرض لها نور منذ أن صرح بأنه أجرى هذه العملية ولا أريد أن أقول إنه أخطأ لأنه تحدث بصراحة، لأننا تربينا على ذلك، ولمن يقولون إن ابني لا يعرف الله ويستحق الحرق، فابني لا يبحث عن شيء سوى الرحمة، يريدها
وكان نور نشر منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وصرح من خلاله قائلًا: توضیح .. من يوم ما أعلن أني تحولت جنسيًا كما قال أبي يومها .. وأنا أمر بفترة صعبة جدًا لأن هناك كثيرًا أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كأني أملك القدرة على فعل شيء وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي.
وأضاف: عند موت سارة شعرت بأني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها، وذلك بسبب السباب الذي نالته هذه الفتاة حتى بعد موتها .. لقد تعلمت أن ندعي لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق .. أین الرحمة.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام سليم غاضبًا: لا يوجد رحمة في قلوب البعض وابني نور لم يخطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.