هشام سليم غاضبًا: لا يوجد رحمة في قلوب البعض وابني نور لم يخطئ

دخل النجم هشام سليم في حالة من الغضب العارم، وذلك بعد الهجوم الذى تعرض له ابنه نور بعد أن أعلن عن إجراء عملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر.

قال هشام فى تصريحات تلفزيونية: الهجوم الذي تعرض له ابنى سيدفعه إلى السفر للخارج ليعيش بعيدًا عن المقربين منه وأسرته، وذلك لعدم وجود نوع من الرحمة في قلوب البعض.

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وأضاف: أرى أن نور شجاع، لأنه حاول أن يجعل الناس يفهمون حالته ولم يختبئ وراء أى ستار، وكلامي عن عملية التحول التي خضع لها لم يكن

تكذيبًا لما قاله بأن العملية كانت متعمدة وليست إجبارية.



وأوضح هشام: لم أقل كلامًا مختلفًا، وأنا لا أقرأ الأشياء التي يكتبونها في هذه القصة، وعمومًا أنا توقعت الحملات التي يتعرض لها نور منذ أن صرح بأنه أجرى هذه العملية ولا أريد أن أقول إنه أخطأ لأنه تحدث بصراحة، لأننا تربينا على ذلك، ولمن يقولون إن ابني لا يعرف الله ويستحق الحرق، فابني لا يبحث عن شيء سوى الرحمة، يريدها

حتى يستطيع أن يعيش.

وكان نور نشر منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وصرح من خلاله قائلًا: توضیح .. من يوم ما أعلن أني تحولت جنسيًا كما قال أبي يومها .. وأنا أمر بفترة صعبة جدًا لأن هناك كثيرًا أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كأني أملك القدرة على فعل شيء وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي.



وأضاف: عند موت سارة شعرت بأني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها، وذلك بسبب السباب الذي نالته هذه الفتاة حتى بعد موتها .. لقد تعلمت أن ندعي لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق .. أین الرحمة.