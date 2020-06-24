فيديو..حسين الجسمي يعلن عن أحدث إصداراته الغنائية

نشر الفنان حسين الجسمي مقطع من أغنيته الجديدة "ألحساس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". علق اجسمي على الفيديو قائلاً:"قريباً الحساس"، وأبدى متابعيه عن اشتياقهم لاستماعها وانتظارهم لها. الحساس"، وأبدى متابعيه عن اشتياقهم لاستماعها وانتظارهم لها. يذكر ان الجسمي قد أصدر حديثاً أغنية "روح العشق" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولت سجلت أكثر من ملون مشاهدة في خلال 5 ايام من طرحها على قناته الرسمية .، من كلمات: العُلا ألحان: حسين الجسمي توزيع: زيد عادل. موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولت سجلت أكثر من ملون مشاهدة في خلال 5 ايام من طرحها على قناته الرسمية .، من كلمات: العُلا ألحان: حسين الجسمي توزيع: زيد عادل. شاهد الفيديو من هنا

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