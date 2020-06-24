فيديو .. دانا حمدان تشعل تيك توك باللهجة السودانية

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت دانا من خلاله عبر تطبيق تيك توك، حيث غنت إحدى الأغاني

باللهجة السودانية، وذلك بمناسبة عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في الوطن العربي.

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يذكر أن الفنانة دانا حمدان شاركت مؤخرً في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه، وهو من تأليف أيمن سليم،

وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارة عادل، إدوارد، فريدة سيف النصر، عايدة رياض، ناجي سعد، عارفة عبد الرسول، أشرف زكي، ليلى عز العرب، عمر الشناوي، أحمد جمال سعيد، عفاف رشاد، مريم أمين، منير مكرم، محمود البزاوي.