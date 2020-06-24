لقطات مدهشة لأشخاص يواجهون مشاكل صحية يحرصون على ارتداء الكمامات

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خففت العديد من دول العالم إجراءات الحظر، الذي تفرضه منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ومع تخفيف إجراءات الحظر، أصبحت أعداد الناس في الأماكن العامة أكبر، ولذلك تنصح الحكومات والمنظمات الصحية العالمية باتخاذ تدابير وقائية صارمة لتجنب موجة جديدة من الوباء.

ويعد ارتداء أقنعة الوجه من أهم الإجراءات الاحترازية، التي تساهم بنسبة كبيرة جدا في منع انتشار المرض، لأنها تمنع انتقال العدوى من الشخص المصاب وتحمي غير المصابين من وصول الفيروس إليهم.

ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” لقطات مدهشة لأشخاص يواجهون مشاكل صحية وهم يحرصون على ارتداء الكمامات رغم التحديات التي يواجهونها.

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ويظهر الفيديو فتاة بذراع واحد وهي تضع الكمامة على وجهها، وأخرى دون أذرع تستخدم إحدى قدميها لوضع الكمامة على وجهها، إضافة إلى شاب آخر لم يمنعه فقد البصر من وضع الكمامة على وجهه لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

كما يظهر في الفيديو شاب يستخدم طرفا صناعيا لمساعدته في ارتداء الكمامة، التي تساهم في حمايته في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 472 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.