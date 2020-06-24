اكتشاف ست إصابات بفيروس كورونا في الدوري المصري الممتاز

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وقالالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، عن ظهور ست حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد”.
وأضاف: “وذلك في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز (الاثنين)، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين، والعاملين مع الفرق”.
وينتظر أن يعاود الدوري المصري نشاطه في الـ25 من يوليو المقبل، وذلك بعدما توقف النشاط الكروي في البلاد منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل التوقف، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.
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