فن ومشاهير

اكتشاف ست إصابات بفيروس كورونا في الدوري المصري الممتاز

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

 

وقالالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، عن ظهور ست حالات إيجابية لفيروس المستجد”.

وأضاف: “وذلك في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز (الاثنين)، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين، والعاملين مع الفرق”.

Advertisements

وينتظر أن يعاود نشاطه في الـ25 من يوليو المقبل، وذلك بعدما توقف النشاط الكروي في البلاد منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل التوقف، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

 

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف ست إصابات بفيروس كورونا في الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا