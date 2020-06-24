رانيا محمود ياسين تتعرض للسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين لسرقة حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان محمد رياض، زوج رانيا، كشف عن حسابها الجديد، على حسابه على “انستجرام”، حيث كتب: “ده اكاونت رانيا الجديد علشان الاكاونت بتاعها اتهكر امبارح pls follow her new account @rania.m.yassin”.

وكتبت رانيا، على حسابها الجديد بموقع “انستجرام”: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يلي سرقت الاكاونت القديم [email protected] نصف مليون يا ضلالي سرقتهم.. ده الجديد يارب الفانز بتوعي يعرفوا انه اتسرق ويجوا هنا انا بجد زعلانه جدا”.

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يذكر أن الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “فالنتينو” بطولة الزعيم عادل إمام، وهو من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وجسدت رانيا خلال المسلسل شخصية جديدة، حيث قدمت دور مدرسة ضمن مجموعة مدارس “فالنتينو” التي يمتلكها “نور عبد المجيد فالنتينو”، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أنها إمرأة عاقر لم تنجب، وهى طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر.

ومسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وسمير صبري، وحمدي الميرغني، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، ومحمد الكيلاني، وهدى المفتي، وعمرو وهبة، وغيرهم، وهو من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.