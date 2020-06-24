- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يلعب دور البطولة في مسلسل رسوم متحركة بعنوان Puffins والان مع التفاصيل
الأربعاء 24 يونيو 2020
جوني ديب
تعاقد النجم جوني ديب علي بطولة مسلسل الرسوم المتحركة الجديد "Puffins" حيث يلعب دور البطولة الصوتية لشخصية جوني باف في سلسلة رسوم متحركة جديدة بعنوان "Puffins" .
ستكون "Puffins" عبارة عن سلسلة رسوم متحركة قصيرة تتكون من 250 حلقة كل حلقة مدتها خمس دقائق وترصد كل حلقة مغامرة من مغامرات مجموعة من الطيور اللطيفة ، ويعزز المسلسل الرسائل الإيجابية من خلال نسج مواضيع مثل المساواة بين الجنسين والعرق وحماية البيئة".
من جانب أخر أجري النجم العالمي جوني ديب زيارة إفتراضية عبر الفيديو كول في مستشفى كوينزلاند للأطفال الموجود فى فانكوفر بكندا، مرتديا ملابس شخصيته الشهيرة "جاك سباروا" فى فيلم "قراصنة الكاريبى".
فى محاولة للترفيه عنهم وسط تفشى فيروس كورونا، والتي سبق أن زارها عام 2017 وقضى وقتها مع الأطفال أكثر من 5 ساعات التقط مع عدد من الأطفال الصور التذكارية وتبادل معهم أطراف الحديث الذى يحمل جرعة كبيرة من الكوميديا.
وخلال الزيارة الافتراضية قال جوني: 'لقد مرت بضع سنوات منذ أن كنت هناك وأفتقدكم وأردت أن أقول مرحبا.. أنا معكم جميعاً وأرسل لكم كل حبي ..شكرا لك على البقاء معي طوال هذه السنوات الغريبة جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر جوني ديب يلعب دور البطولة في مسلسل رسوم متحركة بعنوان Puffins لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.