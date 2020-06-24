القائمة الكاملة لفيلم "قمر 14" تضم النبوي وغادة عادل والفيشاوى وشيرين رضا

الأربعاء 24 يونيو 2020

شيرين رضا وخالد النبوى

أكد المنتج أحمد السبكى أنه يواصل تحضيراته لفيلم جديد "بعنوان"قمر 14"، لافتاً إلى أن الفيلم بطولة جماعية وهناك نجوم كبار يشاركون في العمل منهم النجم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى شيرين رضا و أمينة خليل وغادة عادل وأحمد مالك ومحمد جمعة وبيومى فؤاد، ومحمد علاء وخالد أنور وأخرون من النجوم ومن إخراج هادى الباجورى.



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وينطلق تصوير فيلم "قمر 14" لخالد النبوى مطلع الشهر المقبل بعد معاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاق التصوير مع إجراءات الوقاية اللازمة من انتشار فيروس كورونا حسب قوانين الحكومة المصرية.

وكان خالد النبوي شارك في موسم سباق رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج محمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

أما أمينة خليل يعرض لها مسلسل "ليه لأ" من بطولتها على احدى المنصات الإلكترونية، وأثار الجدل منذ عرض أول حلقه له، بسبب أنه يناقش كثير من مشاكل الفتيات في عمر الثلاثينيات وتركها لمنزل أهلها للإستقلال بحياتها، ويشارك في بطولته كل من الفنانة شيرين رضا وهالة صدقى وأخرون من النجوم تـأليف مريم نعوم.