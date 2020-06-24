الأربعاء 24 يونيو 2020

تركى آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع الفنانة رجاء الجداوى

حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على نشر صورة تجمعه بالفنانة القديرة رجاء الجداوى خلال تكريم لها سابق ضمن فعاليات منتدى صناعة الترفيه، التى تدهورت حالتها بسبب محاربتها فيروس كورونا.



ونشر تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة خلال تكريم الفنانة القديرة رجاء الجداوى ضمن فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في أحد فنادق الرياض وذلك فى شهر أكتوبر العام الماضى .

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، كرم خلال تلك الفعالية عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من الممثلين: الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، والمطربين: السعودي محمد عبده، والمصريان هاني شاكر.

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من جانب آخر، نفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، الشائعات التى تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوى، التى تتواجد داخل العزل الصحى منذ 31 يومًا.

وأكد المصدر الطبى، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجرى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.