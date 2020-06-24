نور هشام سليم يثير الجدل بتصريحاته.. ويوضح

وجه نور ابن الفنان المصري هشام سليم رسالة بعدما أثار الجدل بتصريحاته الأخيرة، وأوضح نور أنه منذ يوم إعلان تحوله جنسيًا يمر بفترة صعبة وبعد موت الناشطة سارة حجازي شعر أنه وحيدًا.

وكان نور هشام سليم، قد ظهر في السابق بمقطع فيديو، يدافع فيه عن المثليين ومعاناتهم في المجتمع، مدافعاً عن سارة حجازي التي انتحرت منذ أيام في لندن.

وقد علّق النجم هشام سليم على تصريحات نجله، قائلا خلال حديثه لـ”اليوم السابع”: “ياريت نرحم الناس دي، خاصة ابني نور لأنه أتولد كدة، وأنا أكثر واحد عارف الحكاية وهو طفل وأنا شخصيا شايف أنه لابد أن يعيش حياته كما يشاء، والذي يحاسب هؤلاء هو ربنا وليس أشخاصًا أخرى خاصة أن الرحمة مذكورة فى القرآن أكثر من مرة، هناك الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من نفس مشكلة ابنى نور ويتحدثون معه طول الوقت ويجب علينا أن نساعدهم فى هذه المشكلة ونعرف ماذا يريدون”.

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نذكر ان هشام سليم كان قد ظهر بوقته برفقة عائلته وتحديداً ابنه نور الذي نشر عبر حسابه على انستغرام صورة تجمعه مع والده أثناء تواجدهما في عرض البحر. وظهر هشام وابنه في قمة السعادة في الصورة التي حصدت اعجاب المتابعين.

وكان هشام سليم قد أكد تحول ابنته إلى ذكر في برنامج “شيخ الحارة” مؤخراً، ثم أطل بعدها إلى جانب ابنه نور، لأوّل مرّة على الإعلام عبر قناة DW، ليتحدث عن تجربته في “العبور الجنسي”، ومواجهته لمعضلة عدم الاعتراف قانونياً بتحوله، وتوجه إلى “المتحولين جنسياً” بالقول: “لا تنتحروا كونوا شجعاناً”.

ويعاني نور حتى الآن من عدم وجود مواد في القانون المصري تعترف بـ “التحول الجندري” أو تخص “العابرين جنسياً” لذلك يعاني حالياً من مشكلات قانونية قد تحول دون نجاحه في الحصول على عمل، حيث لا يزال “أنثى” على بطاقة الهوية.