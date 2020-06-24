"مجموعة MBC" تحذّر من اتصالات تنتحل صفتها في لبنان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







تواردت مؤخراً أنباء حول استلام بعض أصحاب الهواتف المحمولة، في عددٍ من المدن والبلدان العربية ومنها تحديداً لبنان، اتصالات مباشرة على هواتفهم، ورسائل وإيميلات مُزوّرة، من قبل أشخاص أو جهات تنتحل صفة "مجموعة MBC" وصفة بعض برامجها وخصوصاً برامج المواهب التي تُعرض على شاشات MBC ومنصاتها الرقمية.

وتقول المجموعة أن الهدف هو القيام بعمليات احتيال، قد تكون مالية الطابع، وقد تتخذ طابعاً آخر، حيث يُطلب ممّن يتم الاتصال بهم مشاركة بياناتهم الرسمية والخاصة، بما في ذلك صور جوازات سفرهم، وبطاقاتهم الشخصية، وغيرها من المستندات الرسمية والشخصية.

وأشارن "مجموعة MBC" في بيان لها إلى أنها "تلفت عناية جمهورها في لبنان، وكل مكان، إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الإنجرار وراء مثل تلك الاتصالات المباشرة، أو الرسائل، أو الإيميلات المشبوهة، التي تُعلن عن فتح باب المشاركة في تجارب أداء لأحد برامج MBC، أو تعلن مثلاً عن فتح باب التوظيف في أحد تلك البرامج، مُنتحلةً صفة بعض موظفي "مجموعة MBC"، أو علاماتها التجارية، أو شركائها الإقليميين".

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وأضحت أن الإعلان عن إطلاق أي برنامج جديد على إحدى قنواتها أو منابرها الإعلامية لا يتم إلا من خلال الإعلان رسمياً عن ذلك عبر قنوات المجموعة وشاشاتها تحديداً، وكذلك عبر موقع المجموعة الالكترونية الرسمي، وصفحات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل شعارات التوثيق المتعارف عليها.

وشددت على أن الهدف من انتحال صفتها والزج باسمها في عمليات احتيال، يكمن في التغرير بجمهورها في لبنان وغيره من البلدان، واستغلال ثقة الناس بقنواتها وبرامجها المفضلة، إلى جانب الإساءة إلى اسم "مجموعة MBC" وسمعتها.

في هذه الأثناء، تقوم "مجموعة MBC" إلى جانب الجهات المختصّة ومزوّدي الخدمة في لبنان وفي البلدان المعنيّة، بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر تلك الاتصالات والرسائل وملاحقة المتورّطين فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، فاقتضى التوضيح.