كريم العمري: واجهت صعوبات في تدريبات الاختيار.. وتصوير حكايات بنات ٥ قريبًا

حل الفنان كريم العمري منذ قليل، ضيف على برنامج "ست الستات" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، ويذاع عبر فضائية صدى البلد.
وكشف "العمري" خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، لافتا إلى أنه تعرض إلى العديد من الصعوبات أثناء تدريبات العمل واستعداده للتصوير.
وأكد الفنان كريم العمري، أنه كان يستمتع بالعمل مع النجم أمير كرارة، وأضاف أنه كان سعيد برؤية أصدقائه منالقوات المسلحة أثناء تصوير الاختيار.
وعن حالته الاجتماعية قال: "إنه ليس متزوجًا أو مرتبطًا حتى الآن، كما أن عائلته دائما ماتطلب منه الارتباط".
وتطرق الحوار إلى مسلسل "حكايات بنات"، وكشف كريم عن كواليس تصوير الجزء الرابع، مؤكدا أنه يستعد لتصوير الجزء الخامس من العمل قريبا.
وأضاف كريم أنه يحرص دائما علىالتطوير من أدائه في المجال الفني من خلال بعض التدريبات، وأشار إلى أنه يريد تجسيد الشخصية الكوميدية رغم عدم خوضه لها حتى الآن.
وفي ونهاية الحلقة تمنى كريم انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تمنى تحقيق أحلامه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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